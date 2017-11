In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Einbrecher zwischen 21 und 6.15 Uhr die am Ortseingang von Machtilshausen befindliche Waschanlage heimgesucht. Er hebelte eine Zugangstüre zum Technikraum und den Geldautomat auf. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. An Bargeld erbeutete der unbekannte Täter ca. 300 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Hammelburger Polizei melden. pol