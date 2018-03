Einbrecher will ins Spielcasino

Ein unbekannter Täter gelangte in der Nacht zum Donnerstag in der Robert-Koch-Straße durch eine offene Scheunentür an die Rückseite eines Fitnessstudios. Hier hebelte er mit brachialer Gewalt die Türe zu den Umkleidekabinen auf, in das Fitnessstudio gelangte der Täter jedoch nicht. Vermutlich wollte er in das Spielkasino gelangen, das sich im gleichen Gebäudekomplex befindet. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.