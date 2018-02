Einbrecher von Alarm verscheucht

Nur Sachschaden hinterlassen hat ein Unbekannter, der in der Nacht auf Freitag in eine Gaststätte in der Altstadt einbrach. Wie die Polizei meldete, schlug um 3.10 Uhr die Alarmanlage an, und der Täter suchte ohne Beute das Weite. An der Eingangstüre und an einem Fenster wurden mehrere Hebelspuren festgestellt. Der Türgriff war abgerissen und von dem Unbekannten mitgenommen worden.

Hinweise auf den Täter liegen nicht vor, die gesicherten Spuren müssen noch ausgewertet werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizeischätzungen auf 500 Euro. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, gemeldet werden. pol