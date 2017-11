Einbrecher verwüstet Fahrschule

Einen Schaden von mehr als 7000 Euro verursachte ein bislang Unbekannter zwischen Donnerstag und Montag bei einem Einbruch in eine Fahrschule in der Ketschendorfer Straße. Um in das Gebäude zu gelangen, zerschlug der Unbekannte zunächst die Scheibe eines Fensters und stieg in die Fahrschule ein. Durch das Aufhebeln einer verschlossenen Zwischentür verschaffte er sich Zutritt zum Unterrichtsraum und zum Büro. Der Unbekannte ließ eine Geldkassette und einen Beamer mitgehen. Einen weiterer Beamer, der an der Decke im Unterrichtsraum hängt, nahm der Täter nicht mit, beschädigte ihn jedoch beim Versuch, ihn abzubauen. Der Täter flüchtete schließlich über ein Küchenfenster auf der Rückseite des Gebäudes. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise werden unter Telefon 09561/645209 entgegengenommen. pol