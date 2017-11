Einbrecher verursacht hohen Schaden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war das Verwaltungsgebäude einer in Großenbrach befindlichen Spedition das Ziel von Einbrechern. Der Täter gelangte nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude, brach darin einige Türen auf und stahl aus einer Kasse im Büro das Bargeld. Der angerichtete Sachschaden von circa 1000 Euro ist weit höher als die Beute. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol