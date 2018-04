Einbrecher scheitert an Weinbergshütte

Auf das Inventar einer Weinbergshütte hatte es ein unbekannter Täter an der Hohen Wann zwischen Haßfurt und Zeil abgesehen. Der Eigentümer stellte am Ostersonntag fest, dass in den zurückliegenden drei Wochen die Holztür beschädigt worden war. Offensichtlich hatte der Einbrecher versucht, die Hütte aufzuhebeln, war aber an einem zusätzlich angebrachten Eisenbeschlag gescheitert. Anschließend schlug er mit einem Zaunpfahl gegen die Holztür und beschädigte sie weiter. Als er auch damit nicht zum Ziel kam, suchte er das Weite. Die abgebrochene Türklinke wurde nicht aufgefunden. Eventuell hat sie der Täter mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt entgegen, Rufnummer 09521/9270.