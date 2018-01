Einbrecher scheitert an Feuerwehr-Tür

Ein 25-Jähriger teilte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Montag mit, dass er beim Aufsperren Hebelspuren an der Nebeneingangstür der freiwilligen Feuerwehr festgestellt hätte. Zwischen Samstag, 3 Uhr, und Montag, 16.50 Uhr, versuchte der Täter, in das Gebäude zu gelangen, scheiterte aber und verursachte einen Sachschaden von rund 50 Euro an der Tür. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol