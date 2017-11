Einbrecher scheitern an Balkontür

Noch Unbekannte wollten am Freitag in eine Wohnung in der Ringstraße in Herzogenaurach einbrechen. Die Kripo Erlangen bittet um Hinweise. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilt, ereignete sich der Einbruchsversuch zwischen 16.30 und 20.30 Uhr. Die Täter kletterten auf den Balkon der im ersten Stock gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses, scheiterten jedoch an dem Versuch, zwei Fenster und die Balkontür aufzuhebeln.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro und die Ermittler prüfen derzeit, ob es sich bei den Tätern möglicherweise um ein und dieselben verdächtigen Personen handelt, die gegen 18.25 Uhr auf einem Grundstück in der Rilkestraße festgestellt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei kamen die zwei Männer aus Richtung des Welkenbacher Kirchwegs, hielten sich eine unbestimmte Zeit auf dem Grundstück in der Rilkestraße auf und verließen es fluchtartig über eine Hecke, just in dem Moment, als die Hauseigentümerin heimkehrte.



Mit laufendem Motor

Über die beiden Verdächtigen, die anschließend weiter zu Fuß in die Hans-Herold-Straße flüchteten, ist nichts Näheres bekannt. Der Zeugin fiel zur besagten Zeit allerdings noch ein größeres Auto mit laufendem Motor auf, das schnell in Richtung Rehaklinik davonfuhr, als sie nach Hause kam. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.



Zeugensuche

Wem zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatorts in der Ringstraße aufgefallen ist oder sonst Angaben zur Ergreifung oder der Identität der Täter bzw. verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Nummer des Hinweistelefons lautet 0911/21123333. pol