Einbrecher langen in Rohbau zu

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde in einen Rohbau in der Tocklergasse eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch eine mittels Schloss gesicherte Baustellentür in das Gebäude und entwendeten daraus verschiedene Installationsmaterialen im Wert von knapp 100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.