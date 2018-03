Einbrecher "erbeuten" bei Edelmetallhändler schweren, aber leeren Tresor

Einen massiven, aber leeren Tresor entwendeten im Verlauf der vergangenen zwei Wochen bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Geschäft eines Edelmetallhändlers in Burgkunstadt. Die Kripo Coburg bittet um Hinweise.

Die Inhaber des Ladens stellten am Freitagnachmittag den Einbruch in die Räume ihres Edelmetallhandels in der Kulmbacher Straße in Burgkunstadt fest. Unbekannte Täter hatten das Geschäft während ihrer Abwesenheit, zwischen Dienstag, 6. März, und Freitagnachmittag, 16. März, aufgesucht und waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen.

Auf ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten die Einbrecher den massiven Tresor, der allerdings ohne Inhalt war, und entkamen damit unerkannt.



Kripo Coburg ermittelt

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kripo Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Einer aufmerksamen Zeugin war in den Morgenstunden des Montags ein heller Kastenwagen aufgefallen, der sich gegen 4 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Kulmbacher Straße entfernt hat.

Die Kriminalbeamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen Dienstag, 6. März, und Freitagnachmittag, 16. März, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Kulmbacher Straße in Burgkunstadt beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wem ist in den Morgenstunden des 12. März, gegen 4 Uhr, der helle Kastenwagen in der Kulmbacher Straße ebenfalls aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol