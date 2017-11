Einbrecher erbeuten Aufsitzrasenmäher

Einen grau-roten Aufsitzrasenmäher der Marke Blisar im Wert von circa 900 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Gartenhaus am Feldweg zum Motorbootclub. Um in die Gartenlaube zu gelangen, brachen die Täter die versperrte Türe gewaltsam auf. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Anfang Oktober bis 4. November.