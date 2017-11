Einbrecher am Schuhgeschäft

Einbrecher haben am Wochenende, vermutlich in der Nacht zum Sonntag, in ein Schuhgeschäft in Haßfurt eindringen wollen. Sie scheiterten an der Tür des Unternehmens in der Hauptstraße. Der Einbruchversuch wurde in der Zeit von Samstag, 14.15 Uhr, bis Sonntag, 12.45 Uhr, begangen. An der Eingangstüre des Geschäfts wurden frische Hebel- und Kratzspuren festgestellt. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise zu der Tat und den Tätern. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich an die Inspektion in der Kreisstadt zu wenden. Die Dienststelle ist telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 09521/9270.