Ein wichtiger Kulturträger

Die ordentliche Mitgliederversammlung des Gesangvereins "Liederkranz" Rattelsdorf bezeichnete Erster Vorsitzender Hubert Frey als höchstes Gremium des Vereins. Mit einem einstimmigen Votum wurden Hubert Frev und Valentin Ellner in Personalunion als kommissarische Vorsitzende bestätigt. Mit dem gleichen Votum übernimmt Irmi Schober das Amt der Zweiten Vorsitzenden. Schriftführerin bleibt wie bisher Martina Nürnberger-Moncken. Für die Finanzen ist weiterhin Hans Mühlig verantwortlich. Die Arbeit des geschäftsführenden Vorstands wird unterstützt von den Ausschussmitgliedern: Michel Derra, Christine Hölzer, Miriam Jakob, Christine Leimbach, Agnes Lunz und Barbara Meinelt. Revisoren sind Michael Derra und Helmut Meinelt. Für die Registratur sind Marga Christa und Siegmund Kraus verantwortlich. Mit der Datenpflege beschäftigt sich Michael Stößel.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Frey an das weihnachtliche Konzert in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. Eine Wiederholung dieses Konzertes sei ein absolutes Muss. Sein 95. Jubiläum feierte der Liederkranz mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche und einer anschließenden Matinee im Pfarrgarten. Dazu kamen zahlreiche Auftritte, unter anderem bei der Jubelkommunion, der Maiandacht, Konzerte mit der Sängergruppe Bad Staffelstein, am Volkstrauertag und in der Mette zu Weihnachten, während das Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein als ein weiterer kultureller Höhepunkt im Jahr immer sehr viel Beifall von den Konzertgästen bekommt.

Sehr beliebt ist das Weinfest. Der Vorsitzende stellte fest, dass ein sehr großes Programm absolviert worden sei, das sei im Jahr 2018 nicht anders.

Der Gesangverein "Liederkranz" zählt 153 Mitglieder, davon singen 27 im gemischten Chor, 21 im Frauenchor "Moments" und elf sind Mitglied der Harfengruppe. Der Leiter des gemischten Chores, Raimund Schmitt, erklärte erfreut, dass man nach gut zwei Jahren Arbeit im Chorklang ein Stück weiter gekommen sei. Inzwischen habe sich der Chor ein tolles Repertoire erarbeitet. Als Höhepunkt bezeichnete er das 95. Jubiläum, das Gemeinschaftskonzert und das Weihnachtskonzert. Der Chor habe ein umfangreiches Programm absolviert. Schmitt schlug vor, die gesungenen Lieder bei Auftritten zu archivieren.

Von einer homogenen Truppe sprach Chorleiterin Susanne Stößel für den Frauenchor "Moments". Sehr beeindruckend fand sie den Gesang zu einer Hochzeit in der Basilika in Gößweinstein. Vor einem sehr dankbaren Publikum sangen die Damen beim Bundessingen in Coburg in einem Biergarten. Auch heuer stehen mit der Chornacht in Bamberg, dem Sängergruppenkonzert in Weißenhohe und dem Tag der Laienmusik in Würzburg neben den traditionellen Veranstaltungen wieder zahlreiche Auftritte auf dem Programm, so Susanne Stößel. Nachdem das Wirtshaussingen im vergangenen Jahr sehr erfolgreich war, ist heuer eine Neuauflage geplant.

Zum Schluss der Veranstaltung zeigte Valentin Ellner noch Bilder aus dem Vereinsleben. Renate Neubecker