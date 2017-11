Ein Werk von Generationen

Andernorts schließen in den Dörfern die Wirtshäuser. Da ist es wohltuend zu erleben, dass eine Traditionsgaststätte schon seit 1730 im Familienbesitz betrieben wird.

Der Landgasthof "Goldene Rose" in Grub am Forst wird seit dem 1. November 1992 von Thomas Rose geführt. Vor 25 Jahren übernahm er den Landgasthof von seinen Eltern Ella und Walter Rose.

Walter Rose galt als großer Baumeister des Hauses. Er wandelte das alte Wirtshaus in einen modernen Landgasthof um. Es verging kein Jahr, in dem er nicht wenigstens einmal an- oder umgebaut hätte.

Thomas Rose führt seither, in zehnter Generation, die Geschicke des Hauses. Neben seiner Aufgabe als Gastwirt ist Rose stellvertretender Vorsitzender in der Kreisstelle Coburg des Hotel- und Gaststättenverbandes und Mitglied der IHK Vollversammlung. red