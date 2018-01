Bamberg — "KDWT, ist das ein Ableger des Kaufhauses des Westens (KDW)?" Mit dieser und ähnlichen Fragen musste sich das Team des neuen "Kompetenzzentrums Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien" vor der Eröffnung oft auseinandersetzen.

Seit zwei Jahren befindet sich die Einrichtung der Otto-Friedrich-Universität in einer denkmalgeschützten Villa. Diese wurde beim Umbau mit einer ehemaligen Fabrikhalle verbunden, so dass eine Gesamtnutzungsfläche von rund 1400 Quadratmetern für 20 Mitarbeiter entstand. Über die "Nordbayern-Initiative" und "Heimatstrategie Bayern" gelang der Einstieg in das Projekt, das bis 2020 mit fünf Millionen Euro vom Freistaat Bayern gefördert werden soll. Restaurierungswissenschaften in der Baudenkmalpflege, digitale Denkmaltechnologien, Bauforschung, -Geschichte sowie -Erhalt und Denkmalpflege sind die vier Arbeits- und Forschungsgebiete, die im neuen Aushängeschild der Hochschule beheimatet sind. Das KDWT sei "ein weiterer Edelstein in der Universität Bamberg", so Rainer Drewello, Sprecher des Kompetenzzentrums. Stolz ist er auf die hochwertige moderne Ausstattung, die sogar die Technische Universität München neidisch mache.

Aus dem Bereich der Spieletechnik kommt eine VR-Brille zum Einsatz, die den Träger eine virtuelle Realität erleben lässt. Diese ermöglicht den Studierenden riesige Gebäude wie Dome und Tempel virtuell zu erkunden und sich beispielsweise unter das Dach eines vorher gescannten Bauwerks zu teleportieren - dabei bewegen sie sich in Wirklichkeit nur auf einer kleinen markierten Fläche im Büro. Mit einer eigenen Drohne können Luftaufnahmen gemacht und Städte von oben erfasst werden. Ziel des KDWT ist es, die zerstörungsfreie Bestimmung von Objekten und die Digitalisierung in der Denkmalpflege voranzutreiben und durch die moderne Ausstattung Studierende in den entsprechenden Fachbereichen nach Bamberg zu locken.