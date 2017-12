Ein Weihnachtsmarkt "der besonderen Art"

Am Samstag, 2. Dezember, um 11 Uhr wird in Untermerzbach am Marktplatz der 17. Weihnachtsmarkt in der Gemeinde eröffnet. Es ist einer der "besonderen Art", wie Bürgermeister Helmut Dietz betont, der den Weihnachtsmarkt eröffnen wird, wobei die Flötengruppe Untermerzbach musikalisch auf die Adventszeit einstimmt. Neben Hand- und Bastelarbeiten werden Dekorationsartikel für die Advents- und Weihnachtszeit sowie Produkte heimischer Selbstvermarkter angeboten. Zwischen Marktplatz und Bachgasse sind die Stände aufgebaut, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Handglocken erklingen

Um 15 Uhr wird der Nikolaus erscheinen und die Kindergartenkinder freuen sich auf ihren Auftritt. Dabei sind auch der Handglockenchor des Sonnenhofes, der um 14.30 Uhr auftritt, sowie die Blaskapelle Gereuth (15.30 Uhr), der Posaunenchor (17 Uhr) sowie die Weihnachtscombo (18 Uhr).

Geöffnet ist der Bürgertreff "Komm" mit Bibliothek und Waagensammlung in der Bachgasse. Dort erfolgt um 13.30 Uhr die Preisübergabe an die Gewinner des Fotowettbewerbs "Untermerzbach im Lauf der Jahreszeiten".

Die Siegerfotos werden bis Weihnachten im "Komm" ausgestellt. Es gibt einen Bücherbasar und der Fotokalender über Untermerzbach kann erworben werden.

Auch gibt es wieder einen Malwettbewerb für Kinder bis zwölf Jahre, heuer unter dem Motto "Mein Adventskalender". Die schönsten Bilder werden prämiert.