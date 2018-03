Ein Vortrag und ein Versammlung

Der Kunstverein Kronach lädt zu einem Vortrag mit dem Thema "Der Kunstmarkt - Erscheinungsformen und Zusammenhänge" am Mittwoch, 11. April, in die Galerie des KKV ein. In seinem Referat geht Karol J. Hurec um 19 Uhr darauf ein, dass obwohl der Kunstmarkt boomt und Auktionshäuser Rekordgewinne vermelden, Museen ohne die Unterstützung privater Kunstsammler keine neuen Werke erwerben oder neue Ausstellungen zeigen können und täglich Galerien geschlossen werden. Gleichzeitig wird auf die Mitgliederversammlung am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr in den Räumen in der KKV-Galerie im Kreiskulturraum hingewiesen. Neben der Vorstellung des neuen Programms 2018/19 und Neuwahlen steht auch das Thema "Öffentlichkeitsarbeit" auf der Tagesordnung. red