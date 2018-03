Ein vielseitiges Orchester

Als ein Dirigent und Musiker, der sein Handwerk versteht, ist Rainer Streit in der Region bekannt. Ihm wird es auch heuer wieder gelingen, mit der Schorgasttaler Blasmusik die Zuhörer beim Osterkonzert zu begeistern. Ob konzertant, Jazz oder Swing, Musik aus Film, Musical und Oper - das anspruchsvolle Programm weist auf die Vielseitigkeit des Orchesters hin und bietet für jeden Geschmack etwas. Junge Musiker werden dabei ihr solistisches Können zeigen. Diesmal wird die Schorgasttaler Blasmusik den Abend ohne Gastkapelle bestreiten.

Die Veranstaltung findet am Ostersonntag, 1. April, um 19.30 Uhr in der Steinachtalhalle in Stadtsteinach statt. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort bei Jürgen Friedrich, Telefonnummer 09227/6848 oder 0170/4714608. tob