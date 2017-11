Ein Vermisster wurde gesucht

Eine vermisste Person aus Ebersdorf bei Coburg rief kürzlich eine Vielzahl von Einsatzkräften der nordbayerischen Rettungshundestaffeln in den Einsatz. Der Fachberater Rettungshunde des BRK-Kreisverbandes Coburg hat den Einsatz mit dem Einsatzleiter Rettungsdienst geführt und die rund 100 Einsatzkräfte koordiniert. 30 Rettungshundeteams waren gefordert.

Gegen 14.20 Uhr am Einsatztag wurde der diensthabende Fachberater Rettungshunde des Roten Kreuzes Coburg über den anstehenden Sucheinsatz informiert. Sofort organisierte er die dafür nötigen Einsatzabläufe zusammen mit dem ebenfalls alarmierten Einsatzleiter Rettungsdienst und ließ mehrere Rettungshundestaffeln sowie die Schnelleinsatzgruppe Information und Kommunikation per Funkmeldeempfänger alarmieren. Diese schnelle Einsatzgruppe unterstützte die Einsatzleitung mit Kartenmaterial und war für die Dokumentation und die Abwicklung des Funkverkehrs im Einsatzleitwagen zuständig.

Die Verantwortlichen entschieden sich für den Hof der Integrierten Leitstelle Coburg als Standort der Einsatzleitung, um die dort vorhandene Infrastruktur, wie ein festes Stromnetz, zu nutzen. Bereits um 15 Uhr hatten die Mantrailer-Hunde mit der Suche begonnen, nachdem man sich mit der Polizei abgestimmt und die Einsatzkräfte eingewiesen hatte. Die bereits alarmierten Flächensuchhunde der verschiedenen Hundestaffeln begannen rund eine Stunde später mit der breit angelegten Suche in der Fläche. Hier waren zur Unterstützung Mitglieder der BRK-Bereitschaften Coburg und Ebersdorf bei Coburg beteiligt.

Es waren die Rettungshundestaffeln des Bayerischen Roten Kreuzes aus den Kreisverbänden Coburg, Würzburg, Bad Kissingen, Kitzingen, Main-Spessart und den Haßbergen im Einsatz. Des Weiteren waren vom ASB die Staffeln aus Kronach, Neustadt bei Coburg und Schweinfurt vor Ort, sowie die Staffeln der DRLG aus Hammelburg. Im gesamten Verlauf des Einsatzes waren über 100 Einsatzkräfte beteiligt, die nach dem Vermissten mehrere Stunden lang suchten. Dabei waren 30 Vierbeiner mit ihren Hundeführern und Helfern im Gemeindegebiet von Ebersdorf und darüber hinaus mit der Suche beschäftigt. Marcel Thein