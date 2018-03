Ein Unbekannter beschädigt Zaun

Bei Gartenarbeiten fiel einem Bewohner der Straße "Am Göckel" in Stettfeld am Montagnachmittag auf, dass der Gartenzaun sowie die Steinmauer an seinem Anwesen demoliert worden sind. Nach den Angaben des Eigentümers dürfte der Schaden in der vergangenen Woche angerichtet worden sein. Den Schaden hat er mit 300 Euro beziffert. Die Polizei Haßfurt ermittelt hinsichtlich einer Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise, Rufnummer 09521/9270. red