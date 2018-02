Ein Umzug prägte das Jahr 2017

"2017 hatte es in sich", meinte der Vorsitzende des TV Leutendorf-Horb, Frank Reisenweber, der in seinem Jahresbericht in der Hauptversammlung von einem aktiven Vereinsjahr mit einigen sportlich entscheidenden Änderungen sprach.

Nachdem die Mannschaften ihre Spiele über Jahrzehnte im urigen Saal von Otto und Renate Müller in Horb bestritten, endete das Mietverhältnis mit der Vereinsmeisterschaft im Mai, und der TV musste sich um eine neue Spielstätte kümmern. "Leider ging damit auch unser Heimvorteil im Saal verloren", bedauerte er. Zurück blieben viele schöne Erinnerungen an ausgetragene Spiele, aber auch beispielsweise an den legendären "Hörber Fasching", wofür er dem Ehepaar Müller herzlich dankte.

Als neue Spielstätte favorisierte man die Alte Turnhalle, da diese an mehreren Tagen nicht belegt ist. Zudem kann man dankenswerterweise den Raum des TV Mitwitz nach dem Training nutzen. Nach einigen kleineren Startschwierigkeiten habe man nun, so Reisenweber, eine neue sportliche Heimat gefunden und sich eingewöhnt. Beim ersten dort ausgetragenen Punktspiel am 18. September erkämpfte sich die 1. Mannschaft einen 8-8-Achtungserfolg gegen den VFL Neustadt. Dabei trug man bereits die neuen - von der Firma Franz Habelitz und der Spedition ISO-Trans gesponserten - Trikots. Bezüglich der nicht ausreichenden sanitären Einrichtungen und Lichtverhältnisse habe man den Einbau neuer Duschen und Strahler erreicht. Die Maßnahmen wurden teilweise bereits erledigt beziehungsweise wird dies demnächst erfolgen.

Neben dem Tischtennissport wurden wiederum gesellschaftliche Veranstaltungen abgehalten, die fast alle sehr gut angenommen wurden und daher beibehalten werden. TT-Abteilungsleiter Jürgen Pausch hielt einen kurzen Rückblick über die sportlichen Erfolge des TV im Berichtszeitraum. Zum Ende der Saison 2016/17 belegte die 1. Mannschaft in der 2. Kreisliga den neunten und somit einen Abstiegs-Platz. Abgestiegen sind sie aufgrund günstiger Verhältnisse bei den Auf- und Abstiegen in den Bezirks- beziehungsweise Verbandsligen dennoch nicht. "Somit konnten sie auch in diese Saison in der 2. Kreisliga starten", freute er sich. Hier belegen sie zurzeit den 8. Platz mit 5:13 Punkten.

In seiner Vorschau informierte über eine nach Ende dieser Saison durchgeführten Strukturreform: "Die Kreise und Bezirke in der jetzigen Form werden zum 30. April 2018 aufgelöst, und es werden 16 gleiche Bezirke gebildet. Für den TV bedeutet das einen Zusammenschluss mit dem TT-Kreis Coburg." Die Ligen nennen sich dann Bezirksklassen A-D. Allerdings, vermutete er, werde sich für den TV nicht viel ändern, da die bestehenden Unterstrukturen wohl erhalten bleiben.

Vergnügungswart Steffen Knauer ließ die Veranstaltungen in 2017 Revue passieren. Leider habe kein "Hörber Fasching" stattfinden können, da man die hierfür benötigte Anzahl an Helfern nicht hätte stellen können. Man sollte dennoch wieder versuchen, einen Fasching ins Leben zu rufen - auch aus finanziellen Gründen, da die Vereinsbeiträge alleine nicht ausreichten.

Abschließend gab Reisenweber die Termine 2018 bekannt. Das Johannisfeuer in Leutendorf wird am 16. Juni abgebrannt. Eventuell will man im November einen Fasching initiieren. Unter Sonstiges regte er ein Übungs-Wochenende in der Tischtennis-Schule Grenzau an.

Die Jahreshauptversammlung nutzte Vorsitzender Reisenweber für die Ehrung langjähriger Mitglieder, die dem TV 25 Jahre beziehungsweise sogar schon 50 Jahre die Treue halten. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Markus Gollan geehrt sowie für 50 Jahre: Elfriede Brehm, Peter Brehm, Klaus Feick,Waltraud Feick, Karin Habelitz, Harald Kretz, Renate Müller, Heinz Reisenweber (ehemaliger Zweiter Vorsitzender), Albin Schardt, Helmut Schneider und Monika Schwämmlein.

Heike Schülein