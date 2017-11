Ein trauriger Komiker

Nico Semsrott ist der wohl traurigste Komiker der Welt. Sein 90-minütiger Vortrag, den er heute ab 20 Uhr im Erlanger E-Werk präsentiert, trägt den Titel "Freude ist nur ein Mangel an Information". Darin versucht Semsrott, mithilfe von putzig-positiven Powerpoint-Präsentationen, Unglückskeksen und No-Fun-Facts die Zahl der Depressiven in Mitteleuropa zu verdoppeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Die Chancen stehen gut: Depression ist der Wachstumsmarkt schlechthin. Hurra. Die Presse behauptet, dass Semsrott etwas vom Lustigsten ist, was die deutschsprachige Kabarettszene momentan zu bieten hat. Auf jeden Fall ist das, was der Mann mit der Kapuze da auf der Bühne treibt: einzigartig, intelligent und relevant. red