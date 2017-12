Ein tolles Tummelfeld für Weisbrunn

Die Kinder konnten es einfach nicht mehr erwarten, dass sie noch vor dem Wintereinbruch die neu gestaltete Außenanlage mit den neuen Spielgeräten in Besitz nehmen können. Kurzerhand organisierte der Elternbeirat mit den Eltern ein Familienfest mit einer kleinen Segnung und einem Brunch-Büfett. Die Kinder aber hatten nur eines im Sinn: Die Buben und Mädchen waren damit beschäftigt, alle neuen Geräte und Spielbereiche ausgiebig auszuprobieren.

Viele Eltern hatten sich nach der Familienwanderung 2012 nach Eltmann und der Wanderung 2014 nach Dippach mal wieder ein kleines internes Fest zum Kennenlernen für die Familien gewünscht. Eingeladen waren alle Familien , und alle Eltern brachten verschiedene Köstlichkeiten mit, so dass ein leckeres Frühstücksbüfett aufgebaut werden konnte.



Spende für Sandspielsachen

Für diesen Anlass nutzte man den neu gestalteten Spielplatz, welchen die Kindergartenkinder bislang kaum bespielen konnten, da der Rasen noch nicht richtig angewachsen war. An diesem Vormittag hatten dann alle Kinder Zeit, das ausgiebig nachzuholen. Besonders beliebt waren die neuen Sandspielsachen und Sandfahrzeuge, welche durch eine Spende der "Dippacher Gfruana" in Höhe von 2000 Euro angeschafft werden konnten. Diese Spende überreichten die Vorstandsmitglieder Thomas Bauerschmitt, Uwe Voll und Bastian Schwinn an Kindergartenleiterin Daniela Dütsch.



Gottes Segen

Damit der Spielplatz die nötige Achtsamkeit erfährt und die Kinder viele frohe Stunden auf ihm verbringen dürfen, baten die Kinder zusammen unter Leitung von Gemeindereferentin Isabella Friedrich mit Liedern und Gebeten um Gottes Segen. Isabella Friedrich bot dazu eine Geschichte von dem Bild eines Malers, in dem er eine Schaukel auf einem Spielplatz zeichnete. Wenn man die schwingende Schaukel betrachte, seien die Kinder ständig in Bewegung und es gäbe dabei mehr Höhen als Tiefen. Dies sei auch ein Bild für das Leben "wenn ich Tiefen durchlebe, weiß ich, dass ich immer von oben gehalten werde".

Kindergartenleiterin Daniela Dütsch dankte allen, die mitgeholfen hatten, dieses Familienfest zu organisieren. Elternbeiratsvorsitzende Anja Espig gab der großen Freude darüber Ausdruck, dass die Außenanlage so schön gestaltet wurde. Sie dankte allen Helfern. Aber auch während des Kindergartenjahres gebe es immer wieder zahlreiche freiwillige Helfer, die für die Wallburgweihnacht Lebkuchen oder Plätzchen backen oder auch beim großen Sommerfest mithelfen.

Dank galt auch Bürgermeister Michael Ziegler und dem Stadtrat, welcher das Okay für die Neugestaltung des Spielplatzes gab und bereit war, 100 000 Euro in das Außengelände zu investieren. So sei der in die Jahre gekommene und teils marode Spielplatz in einen Ort verwandelt worden, an dem sich Kinder wohlfühlen und ihre Fantasie im Spiel ausleben können.