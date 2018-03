Ein tolles Programm geboten

Frühling? Ein leises Seufzen ging durch die Reihen, als zu Satoshi Yagisawas "Scent of Spring" japanische Frühlingsbilder auf der Leinwand über dem Orchester auftauchten. Doch unabhängig vom tatsächlichen Wetter widmete Vorsitzender Berthold Graser das Frühjahrskonzert des Musikvereins Dankenfeld dem jüngst verstorbenen Bezirksvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes, Werner Höhn, der oft im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt zu Gast war.

Eine hervorragende Leistung lieferten die Musiker ab, auch wenn Dirigentin Jutta Diroll von den "stressigsten Konzertvorbereitungen aller Zeiten" sprach. Die Grippewelle hatte die Orchestermitglieder nicht verschont. Dennoch wurde ein tolles Programm mit einem großen Schwerpunkt auf Musical-Melodien präsentiert. Zu "Grease" und "Tanz der Vampire" wurde das Orchester noch durch das Gesangsduo Cornelia und Hannes Böhmer und die Tanzgruppe "Fun-TA Grooves" aus Priesendorf unterstützt. Viel Applaus erntete auch der Nachwuchs aus dem Schülerorchester des Musikvereins Priesendorf und dem Nachwuchsorchester Dankenfeld/Kirchaich.

Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Peter Detsch, nutzte den Rahmen des Konzerts zu einigen Ehrungen. Für zehn Jahre Musizieren überreichte er die Ehrennadel in Bronze an Bastian Christel, Tobias Hauck, Luisa Klug, Gabriel Koller, Dennis Kovac, Marie-Christin Kundmüller und Michael Kundmüller.

Für 30 Jahre wurde Frank Klug ausgezeichnet und Edeltraud Zänglein und Dirigentin Jutta Diroll wurden sogar für 40 Jahre Musizieren geehrt.

Herzlich gratulierte Peter Detsch auch Hannes Zänglein und Theresa Klug zum Bestehen der D-Prüfung. Weder das Nachwuchs- noch das Hauptorchester durfte die Bühne ohne Zugaben wieder verlassen.