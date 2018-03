Ein Talent aus Bamberg

Insgesamt 50 junge Talente sind in München feierlich in das Programm "Talent im Land - Bayern" (TiL) aufgenommen worden. Sie werden in den nächsten Jahren vom bayerischen Kultusministerium und der Robert Bosch

Stiftung GmbH auf ihrem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife unterstützt. Unter den neuen Stipendiaten ist auch ein Bamberger: Ahmad Abu-Hossin vom Franz-Ludwig-Gymnasium.

Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner und Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung der Robert Bosch Stiftung, überreichten in der Allerheiligen-Hofkirche die Urkunden. Ziel des Programms "Talent im Land - Bayern" ist es laut der Pressemitteilung des Kultusministeriums, dass mehr junge Menschen, die aufgrund ihrer Biografie besondere Herausforderungen zu meistern haben, die Fachhochschul- bzw. Hochschulreife erreichen. red