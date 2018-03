Ein Stück Gemütlichkeit

Wenn sich ein Baby ankündigt, kommen auf die werdenden Eltern aufregende Tage zu. Damit es in der Zeit rund um die Entbindung dennoch entspannt und gemütlich zugehen kann, hat die Helios Frankenwaldklinik Kronach vor wenigen Tagen ein neues und modernes Familienzimmer in Betrieb genommen.

Das Familienzimmer befindet sich auf der Wochenstation 1 und bietet den werdenden Müttern und ihren Partnern den Ausstattungskomfort einer Wahlleistungsstation.



"Wohnliche Atmosphäre"

Annett Reinisch, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, freut sich über die bauliche Modernisierung auf ihrer Station: "Mit dem Familienzimmer bieten wir den Elternpaaren, Geschwistern und Neugeborenen eine besonders wohnliche Atmosphäre an, die den Start ins gemeinsame Familienleben noch angenehmer macht."

Das neu gestaltete Familienzimmer ist mit einem großen Doppelbett für die frischgebackenen Eltern, einem modernen Badezimmer auf Hotel-Niveau, hellen Möbeln und großen Bildern ausgestattet.

Für die Mutter steht ein gemütlicher Stillsessel mit Beistellhocker zum Entspannen bereit, zum Wickeln gibt es eine Kommode mit Windelabwurf und Wärmelampe für den kleinen Nachwuchs.

Jede werdende Familie kann den Komfort des Familienzimmers für sich buchen. Entweder als Selbstzahler oder als Teil einer Zusatzkrankenversicherung, die die Kosten für die Unterbringung in dem Wahlleistungsbereich übernimmt. red