Ein Ständchen vom Roboter

Mit Nao hatte die Cuntz-Reyter-Schule einen ungewöhnlichen Besuch, Nao ist ein sprechender, singender und tanzender 58 Zentimeter großer Roboter, der einen ganz eigenen Charme versprüht und bei den Kindern für große Augen sorgte.

Nao ist ein äußerst schlauer und bescheidener Alleskönner, dessen runder Kopf immer freundlich dreinblickt. Er kennt keine Arbeitszeiten, keinen Stress und verlangt keinerlei Bezahlung für seine Dienste. Kein Wunder, denn Nao ist ein humanoider Roboter der neuesten Generation. Im Kopf sitzt der Prozessor, die Ohren sind zwei Lautsprecher, und in der Stirn steckt eine Kamera.

Klar, dass Tobias Danzer aus Pforzheim mit Nao und dessen rundem Kopf mit blinkenden Kulleraugen auf die volle Begeisterung der Schülerinnen und Schüler stieß. Natürlich gab es viele Fragen und Tobias Danzer versuchte, so viel wie möglich zu beantworten. Als Nao einem Schüler auch noch ein Geburtstagsständchen sang, kannte die Begeisterung natürlich keine Grenzen mehr. Wie Danzer erläuterte, ermöglichen es Nao 25 Freiheitsgrade, präzise, denen eines Menschen ziemlich ähnliche Bewegungen auszuführen.



19 Sprachen fließend

Integrierte Lautsprecher und eine Spracherkennung erlauben es dem rund 5 Kilogramm schweren Roboter in 19 Sprachen zu kommunizieren. "Natürlich kann er Russisch, Polnisch und Arabisch", beantwortete Tobias Danzer die auf ihn einprasselnden Fragen. Tanzend unterhielt er die Schüler und stand auch von selbst wieder auf, als ihn sein Herr und Gebieter schubste. Dass er auch noch kitzelig ist und er lauthals lachte, als ihn Tobias Danzer an den Füßen kitzelte, war ein lustiger Höhepunkt der Show.

Zu Beginn kauert Nao in Ruhestellung auf dem Tisch und Tobias Danzer muss in aufwecken. Nach ein paar Klicks am Laptop raffte sich Nao auf, stellte sich gemächlich auf seine Füße und dann ging es rund: Zum Youtube-Hit "Gangnam Style" tanzte der Roboter mit erhobenen Armen und wackelte wild mit seinen Plastikhüften.

Dass das nicht von selbst passiert, sondern viel Programmierarbeit dahinter steckt, versuchte Danzer, den Kindern zu verdeutlichen. Durch eingebaute Kameras ist er in der Lage, sein Gegenüber zu erkennen, ihm mit den Augen zu folgen, oder auch auf einen roten Ball zuzulaufen, der ihm hingehalten wird. Damit beantwortete Danzer auch die Frage, ob Nao Fußball spielen kann. Als sich allerdings ein Schüler mit einem roten Pulli dazu stellte, wusste Nao nicht so recht, wem er folgen sollte. "Alles, was Nao macht, sprechen, tanzen und Farben erkennen, müssen wir ihm beibringen", erklärte sein Programmierer. Tobias Danzer, CEO der Robotikagentur NOX Robots, Speaker und Visionär, wurde bekannt für seine inspirierende Vorträge über die Entwicklungen des Digitalen Zeitalters. Er vermittelt eindrucksvoll, wie sich das Verhaltensmuster der Menschen in der Zukunft durch die Digitalisierung, Smart World und künstliche Intelligenz verändern wird. Und geht dabei auf die relevanten Fragen ein: "Welche Auswirkungen hat es auf unseren Bereich? Wie können wir die Entwicklung beeinflussen?"

Tobias Danzer referiert auch als Lehrbeauftragter an Universitäten und Fachhochschulen und gibt den Studierenden damit einen Einblick auf die Themenfelder der Digitalisierung. Dabei schafft er durch ungewöhnliche Methoden und seinen begeisternden Seminarstil, das Gehör seiner Zuschauer zu gewinnen. So versucht er, seine berufliche Leidenschaft und persönliche Visionen an Menschen weiterzugeben, um somit ihre Horizonte zu öffnen.