Ein Ständchen für Sting

Die Herren von "Bourbon Street" verneigen sich anlässlich seines Geburtstags vor ihrem Idol Sting - und zwar nicht nur mit einem Ständchen, sondern mit einem ganzen Konzertabend. Er findet statt am Montag, 2. Oktober, um 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim.Der Abend ist ein Querschnitt aus der gesamten musikalischen Karriere Stings, angefangen mit Songs von "The Police" bis hin zum aktuellen Album "57th and 9th".Rainer Turba (Git/Voc), Christoph Cramer (Drums) und Mathias Roth (Bass) feiern Stings 66. Geburtstag. Und wie wir wissen, fängt da ja erst das Leben an!Karten gibt es bei allen an das Reservix Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim beispielsweise beim NN-Ticket-Point Forchheim, Hornschuchallee 7 (09191/722011) oder im Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 (09191/60106). Außerdem im Theaterbüro zu den Geschäftszeiten (Kasernstraße 9, Dienstag und Freitag 8 bis 12 Uhr, Telefon 09191/65168) sowie jederzeit online unter www.jtf.de