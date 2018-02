Ein Ständchen für Erwin Schopper

Der Männergesangverein "Fidelia" Münchaurach überbrachte bei seiner Jahreshauptversammlung seinem langjährigen Dirigenten Erwin Schopper ein Geburtstagsständchen. Zwei Tage vor der Zusammenkunft hatte der Altbürgermeister und Sänger seinen 65. Geburtstag gefeiert. Ein Geschenk gab es obendrauf.

Vorsitzender Manfred Bock konnte von einer Reihe von Konzerten und Veranstaltungen berichten, wobei das Sommerfest mit den Gastchören einen Höhepunkt im Jahresablauf darstellte. Wie Bock erwähnte, wird der Gesangverein in diesem Jahr 145 Jahre alt. Daher solle dasSommerfest am 17. Juni etwas größer gefeiert werden. Vorgesehen sei dann auch die Ehrung treuer und verdienter Mitglieder.

Der Gesangverein wird am 28. April beim Jubiläumskonzert in Mühlhausen mitwirken und den Festabend am 21. Juli in Wilhelmsdorf umrahmen. Hinzu kommen weitere Auftritte in der Klosterkirche in Münchaurach sowie bei der zentralen Feier zum Volkstrauertag.



"Eine tolle Sache"

Bürgermeister Klaus Schumann bedankte sich bei den Aktiven: "Ihr habt einiges auf die Beine gestellt, tolle Sache". Er sicherte weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

Viel Lob gab es auch von Chorleiter Waldemar Welker, der sich in Münchaurach sehr wohl fühlt und besonders das kameradschaftliche Verhältnis zwischen Chormitgliedern schätzt. "Ich bin sehr zufrieden, insbesondere mit dem gesanglichen Niveau. Meine Liebe bleibt bei diesem Chor", sagte er.

Aber der Chorleiter sieht auch Probleme auf den Männergesangverein zukommen. "Und die werden von Jahr zu Jahr größer, denn uns fehlt der Nachwuchs", klagte Welker.

Aus diesem Grund startet der Gesangverein eine Werbekampagne, um Nachwuchssänger anzulocken. Sowohl der Vorsitzende als auch der Chorleiter hoffen, dass sich dabei einige jüngere Männerstimmen finden werden. Richard Sänger