Ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk

Was kann schöner sein, als ein Geschenk zu bekommen, das man nicht erwartet hatte. Nicht einen Scheck, sondern drei Posaunen, ein Sopransaxophon und eine Klarinette für Kinder überreichte die Vorsitzende des Fördervereines der Städtischen Musikschule, Birgit Eber, beim Elternkonzert des Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen im Großen Saal des Regentenbaues an Stadtmusikdirektor Bernd Hammer.



Aushängeschild der Stadt

Eber betonte, dass die Investition an die Musikschule bzw. das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen eine Investition für die Zukunft sei. "Die jungen Musiker sind Aushängeschild für die Stadt Bad Kissingen und gleichzeitig die zukünftigen Zuhörer bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen in Bad Kissingen, wie Kissinger Sommer oder Winterzauber." Sie erläuterte den Eltern und Freunden des Jugendmusikkorps, dass der Förderverein ein "Geldsammelverein" sei, der mit seinen finanziellen Mitteln die Ausbildung junger Musiker in der Kurstadt weiterbringen wolle. Das Geld sei hier sehr gut angelegt. "Musik wischt den Staub von der Seele", so Birgit Eber. Deshalb suche man ständig neue Mitglieder, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag von 24 Euro jährlich oder einer Spende das Anliegen des Vereines unterstützen wollen. Für Stadtmusikdirektor Bernd Hammer sind die hochwertigen Instrumente eine Unterstützung zum einen für das Posaunenregister, zum anderen sind die kleinen Instrumente, wie Sopransaxophon und die Klarinette eine willkommene Unterstützung für kleine Musikanten, für die ein normales Instrument zu schwer oder noch ungeeignet sei.

So bekommen auch die Kleinen eine Chance, ihre Liebe zur Musik auszuleben. "Unser Verein braucht weitere Mitglieder. Jeder Euro in die Zukunft der Bad Kissinger Jugend ist gut angelegt", so Eber.