Ein Sieg bei der Premiere

In der Regnitzarena Hirschaid empfingen die Sassanfahrter Luftgewehr-Schützen in der 2. Liga Süd die FSG "Der Bund" München II und den SV Petersaurach II. Beide Gastvereine haben auch eine erste Mannschaft in der Bundesliga. Ein bravourös erkämpfter Sieg und eine vermeidbare Niederlage standen am Ende des Tages für die Sassanfahrter zu Buche.

Vor einer imposanten Kulisse waren der erste Gegner die Schützen aus München. Lena Friedel als Nr. 1 hatte es mit Katherina Auer zu tun. Die Münchnerin konnte sich bis zur dritten Serie einen Vorsprung von zwei Ringen erkämpfen, doch dann fing Lena Friedel mit einer brillanten 99er-Schlussserie ihre Gegnerin noch ab und gewann mit 390:388 Ringen.

Sebastian Drawert schoss ungewohnt auf der Position 2 gegen Michael Sinning. Voll konzentriert übernahm er Mitte der zweiten Serie die Führung und baute sie auf sieben Ringe gegen einen resignierenden Gegner aus (Endstand 391:384). Stephanie Friedel brachte Schnellschützin Nina Vogel in Bedrängnis. Trotz einer Konzentrationspause und einer 98er-Schlussserie konnte die Münchnerin den Sieg von Stephanie Friedel mit 388:385 Ringen nicht verhindern. Die Zuschauer jubelten, denn dies war das 3:0 für Sassanfahrt, und der erste Zweitligasieg war in trockenen Tüchern.



Schlechter Beginn von Holland

Parallel haderte Christian Holland mit seinem schlechten Beginn. Eine 92er-Serie brachte ihn von Anfang an auf die Verliererstraße. Gegen die routinierte Christina Schwenk verlor er mit 382:393 Ringen. Auf Position 5 war Julia Lochau als langsame Schützin eine der betroffenen Schützen durch die böigen Winde. Die Schutzautomatik ließ die Jalousinen der Sporthalle nach oben gehen, die Schützen wurden geblendet, und der Wettkampf musste für 45 Minuten unterbrochen werden. Bei der Wiederaufnahme des Wettkampfes konnte Julia Lochau nicht genügend Konzentration aufbauen und verlor mit 379:386 Ringen gegen Norbert Gau. Der Gesamtsieg ging aber mit 3:2 an das Sassanfahrter Team.

Nun galt es mit der gleichen Einstellung dem Vizemeister Petersaurach II ein Bein zu stellen. Zunächst musste Lena Friedel ins Duell mit Miriam Markart. Der 37. Schuss brachte die Vorentscheidung. Lena Friedel schoss eine Acht und Miriam Markart eine Neun. Damit nützten auch drei Zehner als Abschluss nichts mehr - die Sassanfahrterin verlor knapp mit 390:391 Ringen. Das Duell von Sebastian Drawert mit Sarah Morgott wurde die Auseinandersetzung des Tages. Nach 20 Schuss lagen sie ringgleich (199). Jeder hatte eine 100er-Serie geschossen. Mit einer weiteren 100er-Serie knackte Drawert die Sicherheit von Morgott (97). Wäre dem Sassanfahrter mit dem 38. Schuss nicht eine Acht unterlaufen, hätte es ein Sensationsergebnis gegeben. So schlug er aber trotzdem den Gast mit 396:394.



Stephanie Friedel verkrampft

Stephanie Friedel auf Position 3 hatte einen miesen Start mit 93 Ringen, verkrampfte immer mehr und verlor gegen Jenifer Hensklar mit 380:386 Ringen. Jetzt lag es an Christian Holland, den Ausgleich zum 2:2 zu schaffen. Bis Mitte der vierten Serie sah es sehr gut aus, aber sein Kontrahent Laurenz Bender setzte sich mit 388:386 Ringen durch. Petersaurach ging damit uneinholbar mit 3: 1 in Führung.

Nun konnte auch Julia Lochau auf Position 5 das Eisen nicht mehr aus dem Feuer reißen. Gleichauf marschierten sie und ihre Gegnerin Lisa Schmidt von Serie zu Serie. Eine Superserie mit 99 Ringen von Lisa Schmidt vernichtete die Träume von Julia Lochau, noch ins Stechschießen zu kommen. Mit 385:380 Ringen gewann die Münchnerin. Damit verloren die Sassanfahrter Schützen den Wettkampf unglücklich mit 1:4 Punkten.



In der 2. Liga angekommen

Trainer Peter Friedel schloss seine Schützlinge trotzdem in seine Arme, der erste Sieg war errungen und sein Team hatte lange Zeit dem Vizemeister Paroli geboten. Mit dieser Leistung ist der Aufsteiger Andreas Hofer Sassanfahrt in der 2. Liga angekommen. red