Ein Sextett beim Jungfrau-Marathon

Sechs Läufer und Läuferinnen aus dem Raum Coburg waren beim 25. Jungfrau-Marathon in der Schweiz am Start. Dieser Wettkampf ist zum "schönsten Marathonlauf der Welt" gewählt worden. Und diese Wahl verdient die Veranstaltung absolut. Normalerweise! Denn bei seiner 25. Auflage war alles ganz anders. Die schlimmsten Wettervorhersagen sind am Wettkampftag eingetroffen.

Der Lauf startet in Interlaken und führt durch das lange Lauterbrunnen-Tal über 42 km und fast 2000 Höhenmeter hinauf in die Bergwelt zu den Drei- und Vier-Tausendern Eiger, Mönch und Jungfrau. Das Ziel liegt direkt unterhalb der Eiger Nordwand. Bei aller Anstrengung ist dieser Marathonlauf für das Auge reinster Genuss.

Aber in diesem Jahr setzte bereits nach der Stadtrunde von Interlaken der Regen ein und begleitete die Läufer bis ins Ziel. Als es bei Kilometer 26 in die erste große Steigung ging, machte dichter Nebel die Sicht zunichte. Oben in den Bergen sank die Temperatur bis auf zwei Grad Celsius und der Wind kühlte die Läufer förmlich aus.

Am Ende war es ein gleichmäßig verteilter Kampf der Anstrengung und gegen das Wetter.

Martin Scheler vom Brose-Team Coburg war der stärkste Läufer der Coburger Gruppe und er war auf dem Punkt genau fit für das Event.



5000 Teilnehmer aus 53 Nationen

In dem Starterfeld von 5000 Teilnehmern aus 53 Nationen belegte er in 4:53:46 Stunden bei den Männern Platz 1161 in der Gesamtwertung und Platz 74 in der Klasse M55. Er startete auf der ersten Hälfte kontrolliert um die Ränge 1350 bis 1400. Als es in der zweiten Streckenhälfte in die Berge ging, machte er fast 300 Plätze gut.



Raja Krone überzeugte

Beste Frau aus der Coburger Gruppe war Raja Krone vom HUK Coburg Run & Bike Team in der Zeit 5:40:14 Stunden. Das waren am Ende Platz 592 bei den Frauen und Platz 118 in der Klasse F45. Sie startete auf der ersten, flacheren Streckenhälfte sehr schnell und lag anfangs auf dem Gesamt-Rang 343.

Mit diesem Polster ging sie in die Berge. Erst am letzten Bergabschnitt musste sie einige Plätze abgeben, was das super Ergebnis aber nicht im Geringsten schmälert.

Birgit Scheler vom TSV Sonnefeld kam bei den Frauen in 6:00:32 Stunden auf Gesamtrang 850 ins Ziel. In der Klasse F40 reichte die Leistung zu Platz 133. Sie ging die flache erste Hälfte kontrolliert an, fiel im ersten Bergabschnitt etwas ab und hatte am letzten Anstieg mit 500 Höhenmetern ihr bestes Zwischenergebnis.

Martin Guhl vom TV Coburg-Lützelbuch und Daniel Schniedermeier gingen aus Verletzungsgründen nicht optimal vorbereitet in das Rennen. Für beide galt das Prinzip, die hoch angesetzten Zeitlimits bei km 30 und 38 zu erfüllen, damit sie nicht aus dem Rennen genommen würden. Und sie absolvierten diese Strecke mit ihrem Trainingsrückstand in einer bemerkenswert kontrollierten Art.

Martin Guhl kam in 6:04:41 Stunden ins Ziel, Platz 3081 gesamt und Platz 540 in der Klasse M50. Daniel Schniedermeier kämpfte gegen das Limit bei km 38 und absolvierte diese Marke dann aber doch mit 20 Minuten Vorsprung.

Am Ende hielt die Uhr bei 6:28:26 Stunden an, Platz 3474 gesamt und Platz 405 in der Klasse 405.

Fritz Unger vom TV 1904 Coburg-Lützelbuch war der Senior im Team und der einzige, der schon Erfahrung auf dieser Strecke hatte. Auch für ihn galt es, die Zeitlimits zu erfüllen. Er ging die erste Hälfte im flacheren Teil schnell an und lief sich ein Zeitpolster gegen die Limits heraus.

Im Mittelstück musste er zahlreiche Plätze abgeben, konnte diese aber am Schlussaufstieg nahezu wieder gutmachen. Die Zeit blieb bei 6:16:34 Stunden stehen, Platz 3288 gesamt und Platz 172 in der Klasse M60. Gesamtsieger bei den Männern wurde überraschend der Kolumbianer Jose David Cardona, der den Bergmarathon unter den schlechten äußeren Bedingungen in 2:56:20 Stunden absolvierte. Bis km 30 lag Birhanu Mekonnen aus Äthiopien in Front, der am Ende auf Rang drei zurück fiel. Zweiter wurde der für Mittenwald startende Britte Robbie Simpson.

Bei den Frauen siegte die Bertglauf-Europameisterin Maude Mathys aus der Schweiz mit Streckenrekord in 3:12:56 Stunden vor Michelle Maier (Deutschland) und Petra Eggenschwiler (Schweiz).