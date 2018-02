Ein Rap für Herz und Magen

Als Jonas Ochs von der Bamberger Hip-Hop-Formation "Bambägga" eines Novemberabends im letzten Jahr mit Frau und Tochter beim gemeinsamen Abendessen saß, konnte er noch nicht ahnen, welch weitreichende Konsequenzen die Brotzeit haben sollte. Seine Tochter machte sich gerade über eine Salami in Blumenform her, da meinte der Wortakrobat im Scherz: "Was lässt sich die Wurstindustrie als Nächstes für die Kleinen einfallen? Herzen aus Presssack?"



Wurst-Hymne startet durch

Bereits viele Hits der Gruppe seien in der Küche entstanden, doch "Herz aus Pressack" (von der Band gewählte Schreibweise) war von Beginn an einzigartig: Noch am selben Abend schrieb Jonas Ochs die Ode an die fränkische Wurstspezialität fertig, in Zusammenarbeit mit dem Bamberger Filmprojekt "Philmfilm" entstand ein der Textvorlage entsprechend herrlich schräges Video. Dieses erfreute sich im Netz in kürzester Zeit großer Beliebtheit und entfachte einen regelrechten Medienrummel: Auf Berichte im "Stern" und in der "Süddeutschen Zeitung" folgte ein Besuch des TV-Senders "Sat1". Metzger und Bäcker aus Bamberg griffen die Idee auf und präsentierten ihre eigenen verzehrbaren "Herz aus Pressack"-Variationen.



"Stolzer Bamberger"

Mit einem derartigen Erfolg haben die Bamberger nicht gerechnet. "Wir freuen uns über die Anerkennung, wissen aber auch, dass es im schnelllebigen Musikgeschäft anders laufen kann", ordnet Jonas Ochs die Reaktionen ein. Besonders über die Möglichkeit, mit dem eingespielten Geld ein neues Album aufnehmen zu können, freut sich der zweifache Vater. Vor allem die Aussage hinter dem Song spielt für den Rapper eine entscheidende Rolle: Der Presssack steht dabei sinnbildlich für die Bamberger Kultur, die der selbst ernannte Lokalpatriot für einzigartig und schützenswert hält. "Ich bin ein stolzer Bamberger. Ich rappe über das, was unsere schöne Stadt zu bieten hat und möchte das Besondere an Bamberg durch meine Texte weitergeben."

Warum ihm gerade der Presssack in den Sinn kam, führt er auf die ehemalige Metzgerei seines Opas in der Wunderburg zurück, an die er noch viele Erinnerungen habe. "Ich werde wegen des Lieds von einigen Leuten mit meinem Opa in Verbindung gebracht und bekomme viele Geschichten über ihn zu hören", freut sich der Enkel, dass er auf diesem Wege ein Andenken an seinen Großvater schaffen konnte.



Am Valentinstag bei Böhnlein

Passenderweise kam gerade in der Bamberger Metzgerszene der Internethit gut an. So auch bei Böhnleins Frischeladen in der Lichtenhaidestraße, wie Johannes Reissmann, Verantwortlicher im Bereich Marketing, berichtet: "Schon von Anfang an fanden wir das Projekt klasse und überlegten uns, wie wir die Jungs unterstützen könnten." Die Überlegungen reiften zu einem konkreten Plan, der nun am bevorstehenden Valentinstag in die Tat umgesetzt werden soll. Pünktlich zur Mittagspause von 11 bis 13 Uhr spielen "Bambägga" live direkt neben der Fleischtheke und werden dabei neben "Herz aus Pressack" auch andere Songs aus ihrem Repertoire zum Besten geben. "Das Konzert wird als Schaufensterevent neben dem regulären Ladenbetrieb stattfinden und dementsprechend natürlich kostenlos sein", blickt Johannes Reissmann auf Mittwoch voraus. Die Veranstaltung sei seit Bekanntgabe sehr gut angenommen worden, dementsprechend freue man sich auf ein großes Publikum. Angesprochen auf das außergewöhnliche Konzert reagiert Jonas Ochs immer noch etwas ungläubig. "Die Kombination aus Hip-Hop und Metzgerei, das ist einzigartig und hat es so sicher noch nie in Deutschland gegeben." Dass der Auftritt ausgerechnet am Valentinstag über die Bühne geht, ist natürlich kein Zufall. "Wir wollen Böhnleins Frischeladen an diesem Tag zum Treffpunkt aller verliebten Paare machen", formuliert Ochs sein ambitioniertes Ziel. Eine kreative Geschenkidee hat er dann auch noch parat: "Einfach mal der Frau ein Herz aus Presssack in den Nachttisch legen."