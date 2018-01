Ein Punkt fehlt in Hof

Michael Giehl konnte es nicht glauben: "Wir haben in Hof aufopferungsvoll gekämpft. Bis zur letzten Sekunde war für uns Sieg, Unentschieden oder Niederlage drin. Aber wie so oft in dieser Saison waren wir absolut ebenbürtig, haben uns am Ende allerdings nicht belohnt", meinte der Trainer der Burgebracher Oberliga-Ringer nach der knappen 15:16-Niederlage. Mit Michael Giehl (verletzt) und dem U23-WM-Teilnehmer Mihai-Radu Mihut fehlten den Burgebrachern zwei Leistungsträger.

Jetzt kommt es am Samstag zum Showdown in Burgebrach im Abstiegskampf. Dann kommt mit Au in der Hallertau das Tabellenschlusslicht in die Windeck-Halle. "Der Sieger dieses Duells wird die Klasse halten können", sagt Abteilungskoordinator Mario Ziegler.

57 kg griechisch-römisch: Lucas Nein holte den anfänglichen Rückstand gegen Luca Bauer auf. Mit Durchdreher- und Aushebertechniken nutzte er seine körperliche Überlegenheit und fuhr einen wichtigen 24:6-Überlegenheitssieg ein (Stand 0:4).

130 kg Freistil: Jens Brosowski und der bundesligaerfahrene Christoph Neidhardt lieferten sich einen von Taktik geprägten Kampf. In der Schlussminute gelang dem Hofer die entscheidende Zweier-Wertung (1:4).

61 kg Freistil: Philipp Kellner wurde von Manuel Albert geschultert (5:4).

98 kg gr.-röm.: Markus Zürl wurde zu Beginn von Kai Schramm mit einem Armdrehschwung überrascht. Obwohl der TSVler alles versuchte, konnte er den 0:6-Rückstand nicht mehr aufholen (7:4).

66 kg gr.-röm.: Dragos Cimpanu zeigte wieder seine Stärke gegen Florian Pohl. Mit Armdrehschwüngen und Durchdrehern wurde er nach 2:12 Min. zum 16:0-Überlegenheitssieger erklärt (Halbzeitstand 7:8).

86 kg Freistil: Pascal Marechal versuchte gegen den starken Frank Röderer zu bestehen, musste aber Mitte der ersten Hälfte die Überlegenheit seines

Gegners anerkennen (11:8).

71 kg Freistil: Die Aufholjagd von Michael Uzelino gegen Elmurza Jusupov hatte Erfolg. Mit energisch vorgeführten Beinangriffen siegte der Burgebracher sicher mit 13:4 nach Punkten (11:11).

80 kg gr.-röm.: Das Duell zwischen Felix Pflauger und Anthony Sanders versprach viel Spannung. Beide kämpften um jede Wertung verbissen. Dem Hofer gelangen im Bodenkampf die entscheidenden Wertungen zum 8:0-Punktsieg (14:11).

75 kg gr.-röm.: Dominik Winkler machte mit Yannik Geipel kurzen Prozess und legte ihn bereits nach 15 Sekunden auf beide Schultern (14:15).

75 kg Freistil: Dieser Kampf brachte nun die Entscheidung. Noch führte der TSV. Josef Giehl ging mit einem 0:1 gegen Max Osterhoff in die Pause. Dieses knappe Ergebnis hätte dem TSV für ein Unentschieden gereicht. Doch im weiteren Kampfverlauf gelangen dem Hofer weitere Wertungen (Endstand 16:15).

In der Gruppenoberliga besiegte der ASV Hof II den TSV Burgebrach II mit 40:8. Für den Gast gewannen Leon Kellner und Tobias Gräbner. vs