Ein Pokal für das A-Team

"Das A-Team hat die Tanzsportabteilung und so auch den gesamten TV Ketschendorf im süddeutschen Raum würdig vertreten", konstatierte Vorsitzender Norbert Kastner bei der Hauptversammlung des TVK und verwies darauf, dass sich die 20 Tänzerinnen und Tänzer in der Regionalliga Süd mit ihrer Choreografie "Phoenix" erfolgreich auf den vorderen Rängen platziert und letztlich das Aufstiegsturnier zur 2. Bundesliga nur um Haaresbreite verpasst hatten. Bei vielerlei Ereignissen vom Schlossplatzfest bis zu Sportbegegnungen der Coburger Gymnasien habe die Gruppe Glanzpunkte gesetzt, und so sei es nur folgerichtig, dass sie in diesem Jahr mit dem Heinz-Oehrlein-Pokal ausgezeichnet werde. Robert Autsch nahm strahlend den dekorativen Cup für seine Mitstreiter in Empfang.

"Wo ist nur die Zeit geblieben?", fragte sich Norbert Kastner, der vor zwei Jahren den Platz an der Kommandobrücke des TV Ketschendorf übernommen hatte. Sein Dank galt dem gesamten Vorstand, der ihm die neue Aufgabe mit viel Unterstützung leicht gemacht habe. Kastner dankte auch den Mitgliedern von den Minis bis zu den reiferen Generationen, die den Verein in all seinen Gliederungen von den traditionellen bis zu top-aktuellen Angeboten, von Aikido bis Yoga, von Badminton bis Power-fit, mittrügen und lebendig erhielten.

Bei seinem Dank an Silvia Stollberg für die perfekte Finanzverwaltung warnte Kastner davor, die Zuschüsse durch die Stadt Coburg für alle Zeiten als gesichert anzusehen. Es müsse weiterhin konsequent sparsam gewirtschaftet werden, denn es stünden Sanierungspläne der vereinseigenen Hallen an, zum Beispiel die Erneuerung des Hallenbodens, die ein kleines Finanzpolster schnell dahinschmelzen ließen.

Ein dickes Dankeschön gab es für die scheidende Schriftführerin Anne Lauterbach, die diese Aufgabe 28 Jahre lang mit Leben erfüllt hatte und sich nun ausschließlich der Mitgliederverwaltung widmen wird. gb