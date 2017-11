Ein neuer Reinraum

Siemens investiert in die Serienfertigung von Komponenten der Leistungs-elektronik (Power Units) für Umrichter am Standort Erlangen. Dazu entsteht im Gerätwerk Erlangen (GWE) in einer bestehenden Fertigungshalle ein Reinraum mit zugehörigem Maschinenpark und Technologien in der Aufbau- und Verbindungstechnik, teilt das Unternehmen mit. Bei einer Vorstandstagung im GWE legten Siemens-Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser und Siemens-Vorstand Klaus Helmrich gemeinsam den Grundstein für das Bauvorhaben. Die Gesamtinvestition in Infrastruktur und Ausrüstung beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen Euro-Betrag.

Um den gewachsenen Anforderungen durch die Digitalisierung gerecht zu werden, soll unter Reinraumbedingungen am Werksstandort Erlangen eine neue Generation von Power Units selbst entwickelt und produziert werden. Mit neuen Funktionalitäten werden sie für die technischen Anforderungen der digitalen Antriebstechnik von Siemens ausgerüstet. red