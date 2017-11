Ein neuer Baum für die Schulkinder

Einmal im Schuljahr steht seit einigen Jahren an der Grundschule Neuenmarkt-Wirsberg ein Baumpflanztag an. So allmählich entsteht dabei ein Baumlehrpfad.

In diesem Jahr wurde eine Weitanne gepflanzt, die vom Gartenbaubetrieb "Die Gärtner" Ramming und Tröster, Schlömen/Neuenmarkt, gespendet wurde.

Rektor Mathias Liebig dankte dem Gartenbaubetrieb für diese Baumspende. Die erste Klasse übernimmt die Patenschaft für den Baum. "Wenn ihr dann einmal in 20 Jahren wieder an unserer Schule vorbeikommt, dann könnt ihr euren Kindern sagen: Diesen Baum haben wir damals gepflanzt und wir sind die Paten davon", so Liebig.

Werner Reißaus