Es war eine große Wohltat, teils eher meditative, teils fröhlich-vitale Musik zu hören. Dargeboten wurde diese von exzellenten Solisten. Der Kulturkreis Ebermannstadt hatte in die Emmauskirche eingeladen. Im Altarraum interpretiertender Geiger Walter Forchert und der Cellist Karlheinz Busch Solowerke von Bach, Telemann, Max Reger, aber auch von Domenico Gabrielli und dem vielleicht am wenigsten bekannten Giovanni Battista Degli Antonii (1636-1689).

Das einleitende Stück war die "Suite II d-Moll für Violoncello solo" von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Die Suiten sind sozusagen die "Herzkammern" im Gesamtwerk von Bach, wie Busch erklärte. Auch recht schnelle Passagen erklangen sauber und klar; insgesamt jedoch hatte dies Stück einen eher beruhigenden Charakter. Das aber durchaus Fröhlich-Lebendige des Schlusssatzes spiegelte sich schon im Gesichtsausdruck des Interpreten wider und übertrug sich auf die Zuhörer. Der Applaus war entsprechend.

Zum 250.Todestag von Georg Philipp Telemann (1681-1767) erklangen die "Fantasien für Violine solo D-Dur und F-Moll". Telemann wurde im 19. Jahrhundert eher despektierlich als "Vielschreiber" von "Kilometermusik" behandelt; erst heute wird als ganz großer, genialer und vielseitiger Komponist anerkannt. Tatsächlich war er sehr fleißig und hinterließ 3600 Werke. Welche Vorurteile auch schon in früherer Zeit eine Rolle spielten, machte Busch durch folgende Geschichte deutlich: Es wurde ein Bach-Konzert gegeben und die Kritiker rühmten die Musik in höchsten Tönen. Da stellte es sich heraus, dass Bach ein Telemann-Stück abgeschrieben hatte, was aber damals noch nicht zur Entziehung von Ehren führte.

Walter Forchert legte - bei aller Klarheit der Töne - viel Gefühl in sein Spiel. Die größere "Helligkeit" seines Instruments unterstützte natürlich auch bei den Zuhörern fröhliche Fantasie oder auch fantasievolle Fröhlichkeit, während speziell die Klänge durch Doppelgriffe auch eine gewisse Spannung aufrecht erhielten.



Freiheit in der Gestaltung

Von Giovanni Battista Degli Antonii, der noch fast 50 Jahre vor Bach geboren ist und 35 Jahre vor Telemann, stammen die "Ricercata XII G-Dur für Violoncello solo"; es waren zwar die ersten gedruckten Werke für Cello allein, aber es handelt sich doch um eine Art Improvisation, vor allem metronomisch nicht festgelegt.

Das hieß auch für Karlheinz Busch, Gestaltungsfreiheit zu haben, die er aber so nutzte, dass das Stück auch dem heutigen Ohr auf erkennbare und angenehme Weise strukturiert erschien. Wieder waren es die letzten, erst in die Tiefe gehenden, dann wieder ansteigenden Töne, die für den Solisten wie offenbar auch für das Publikum einen quasi erlösenden Klang hatten.

Im ersten Moment fragte man sich, wie der moderne Max Reger (1873-1916) in diese Reihe der "Musik in der Tradition Luthers" (Untertitel des Konzerts) passte. Aber genau er hat den Satz gesagt: "Bach ist Anfang und Ende aller Musik." Man kann darüber streiten, Fakt ist aber, dass Reger Bach sehr bewundert und ihn als Vorbild gesehen hat, was besonders an seinen Orgelwerken zu bemerken ist.

Andererseits kann fast behauptet werden, dass ohne Luther wiederum kein Bach möglich gewesen wäre. Beim "Präludium d-Moll op.117" für Violine allein hört man aber zu Beginn noch einen anderen Komponisten heraus; Reger zitiert nämlich den temperamentvollen Einstieg in das bekannte Violinkonzert von Brahms.

Das perfekte, dabei aber absolut hingebungsvolle Spiel von Walter Forchert ließ den Applaus nach dem Reger-Stück kaum enden. Umso mehr lässt sich verstehen, dass auch das "Violinkonzert A-Dur" von Max Reger als Forcherts wichtigste Einspielung auf CD gilt. Als "Ricerca 6 für Violoncello solo" bezeichnet, ist das Cello-Konzert des auch vor Bach geborenen Domenico Gabrielli (1659-1690) eine (musik-)historische Besonderheit, da in dieser Zeit eigentlich noch die Gambe bevorzugt wurde. Er war aber selber ein ausgezeichneter Cellist - und das Ebermannstadter Publikum erlebte in Karlheinz Busch jemanden, der genau in seine Fußstapfen trat.

Mit der "Chaconne" aus der "Partita Nr.2 in d-Moll" endete das offizielle Programm des Konzerts und schloss damit den (Bach-)Kreis. Eine Chaconne ist ursprünglich ein spanischer Tanz, aber auch Satz einer Suite. Busch kündigte dieses Stück an als "Zauber", als akustisches Kaleidoskop mit wechselnden Tonfarben an und fügte hinzu: "Und man braucht einen wunderbaren Geiger!" Dass er das ist, bewies Walter Forchert erneut: Die ungeheuer schnellen Passagen spielte er genauso mühelos, wie er geradezu wunderbar beruhigende Ton- und Klangwellen produzierte.

Wie beeindruckt das Publikum war, kam durch einen Kommentar zum Ausdruck, der beim Herausgehen der Besucher fiel: "Da hat sich ein musikalischer Kosmos aufgetan!"



Elisabeth Görner