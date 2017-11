Ein musikalischer Genuss für Senioren

Ein Konzert für Senioren findet am Donnerstag, 16. November, ab 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Es spielt das Cello-Duo Bea Sallaberger und Petr Chudoba. Veranstalter ist der Verein Live Music Now Franken.

Petr Chudoba wurde 1987 in Prag geboren und absolvierte dort das Konservatorium. Seit Oktober 2012 studiert er an der Hochschule für Musik in Nürnberg. 2013/14 war er Mitglied der Nürnberger Symphoniker.

Bea Sallaberger wurde 1995 in Leipzig geboren und bekam bereits mit sieben Jahren ersten Violoncello-Unterricht. Schon zwei Jahre später spielte sie das erste Mal solistisch mit einem Orchester. Sie studiert an der Hochschule für Musik in Nürnberg und an der "Walter-Stauffer-Akademie" in Cremona.

Bea Sallaberger und Petr Chudoba wurden im Februar 2017 in die Förderung von Live Music Now Franken aufgenommen. red