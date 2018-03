Ein Meederer Junge

Eine kleine Gedenkfeier fand vor dem Haus der Familie Bohl, dem Geburtshaus von Johann Nikolaus Forkel, zum Gedenken an dessen 200. Todestag statt. J. N. Forkel wurde am 22. Februar 1749 in Meeder geboren und verstarb am 20. März 1818 in Göttingen.

Rainer Gerhardt ging in seiner kurzen Ansprache auf den Werdegang des "Meeder Kindes" ein. Der unbemittelte Schustersohn verließ bereits mit 17 Jahren sein Elternhaus und begab sich nach Lüneburg, um sich als Sänger im Chor des Johanneums seinen Unterhalt zu verdienen und eine höhere Bildung zu erwerben. Ein Jahr später erhielt er zu Schwerin die Präfektenstelle des Domchores. 1769 ging er nach Göttingen um dort Rechtswissenschaften zu studieren. Er bemerkte aber, dass ihn die Musik nicht los ließ, und er wurde Organist in der Universitätskirche. Er verband praktisches Können mit theoretischem Wissen. Mit 30 Jahren bewarb er sich um die Konzertmeisterstelle und erhielt den Titel "Universitätsmusikdirektor". Als Professor hielt er Vorlesungen und schrieb eine Vielzahl von Büchern zur Geschichte der Musik. Johann Nikolaus Forkel war Doktor "ohne Examen". Als bahnbrechender Musikwissenschaftler aus Meeder machte er sich einen großen Namen. Über die Fachwelt hinaus ist Forkel weithin bekannt geworden durch seine Schriften über Johann Sebastian Bachs Leben und Kunstwerke.

Dessen musikalische Kunstwerke, insbesondere die Matthäus-Passion, wurden durch Forkel bekannt und zum ersten Mal 1929 aufgeführt. Diese Aufführung nahmen Meederer Bürger und auch Gäste aus Stadt und Land zum Anlass, eine Sandsteintafel am Geburtshaus anzubringen, die folgenden Wortlaut trägt: "Dem verdienstvollen Darsteller des Lebens, der Kunst und der Kunstwerke Joh. Seb. Bachs gewidmet im Jubeljahr von Bachs Matthäuspassion A.D.MCMXXXIX. Dr. Joh. Nikolaus Forkel, geb. 22.2.1749 zu Meeder / gest. 20.3.1818 in Göttingen."

Für eine neuerliche Gedenktafel setzte sich Hartmut Eckardt besonders ein, um das Vermächtnis von Forkel zu bewahren. Er war Mitglied im Johann-Nikolaus-Forkel-Kreis, der leider mangels Interesse wieder aufgelöst wurde. Bürgermeister Bernd Höfer bedankte sich vor allem bei der Familie Bohl sowie bei den Bürgern, die bei eisigem Wetter an der kleinen Gedenkfeier teilnahmen. Insbesondere galt sein Lob dem "Laurentiuschor", der die Choräle "Jesus, meine Freude" (Bach), "Wirf dein Anliegen auf den Herrn" (Felix Mendelsohn Bartholdy) und "Ich steh in meines Herren Hand" unter der Chorleitung von Gary O'Connell sang. Die neue Sandsteintafel wird am Erdgeschoss für alle sichtbar angebracht.