Ein Mann der eindrucksvollen Formensprache

"Vom Holz zur Kunst" ist der Titel einer Ausstellung mit Werken des Bildhauers Wolfgang Schott.

Seit vielen Jahren präsentiert der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis Ebelsbach an Ostern in der Schlosskapelle Gleisenau eine Ausstellung. Erstmals sind heuer Werke eines Holzbildhauers zu sehen. Künstler ist der in Seßlach lebende Wolfgang Schott, Holzbildhauermeister und Restaurator. Die Vernissage findet am Mittwoch, 28. März, um 18 Uhr in der Schlosskapelle statt, an den folgenden vier Sonn- und Feiertagen ist die Ausstellung jeweils von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.



Meisterschule in München

Wolfgang Schott absolvierte eine dreijährige Holzbildhauerlehrer und später drei Jahre die Meisterschule in München. 1981 wurde er mit dem Preis der Danner-Stifung für herausragende kunsthandwerkliche Leistungen ausgezeichnet. Als Mitglied des Herold (heraldischer Verein) und des Bezirksverbands Bildender Künstler (BBK) Unterfranken ist er über die heimatlichen Grenzen hinaus bekannt.



Bibelweg und Pilgerweg

Wolfgang Schotts bisherige Projekte unterstreichen sein Talent. Dazu zählt auch die Organisation, Leitung und Gestaltung des Fränkischen Bibelweges Untermerzbach-Seßlach und des Pilgerweges von Seßlach nach Vierzehnheiligen. Zudem war Schott an Restaurierungen und Neugestaltungen von Kirchen beteiligt. Lang ist die Liste der Symposien und Ausstellungen; erwähnt seien: Insel Mainau, Bad Kissingen, Stuttgart, Gotha, Karlsruhe. Zudem hat Schott in Österreich, Italien, Frankreich und Belgien ausgestellt. Der Künstler lebt und arbeitet in Seßlach. may