Ein Ladendieb wanderte ins Gefängnis

In einem Geschäft in der Innenstadt wurde am Montagnachmittag ein 50-jähriger Mann beim Diebstahl eines Aftershaves für knapp 6 Euro erwischt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, weshalb er ins Gefängnis eingeliefert wurde. - Beim Diebstahl von Lebensmitteln im Gesamtwert von knapp 50 Euro wurde auch ein Ehepaar in Begleitung seiner beiden Kinder in einem Geschäft in der Pödeldorfer Straße ertappt. - Lebensmittel und Süßigkeiten für fast 30 Euro wollte am Dienstagabend ein 22-jähriger Mann aus einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße ohne Bezahlung schmuggeln. Beim Passieren der Kasse wurde er gestoppt.