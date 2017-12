Ein Konzert mit Tradition

Das Adventskonzert der Kissinger Sängervereinigung findet am Sonntag, 3. Dezember, ab 15.30 Uhr im Kurtheater Bad Kissingen statt. Unter der Leitung von Hermann Freibott (unser Foto) werden unter anderem Werke von Carl Orff, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel sowie Felix Mendelssohn-Bartholdy präsentiert. Neben den Chören der Kissinger Sängervereinigung, dem Würzburger Kirchenmusikdirektor Gregor Frede an der Orgel und dem Kammerorchester sinfonietta franconica wirkt die Solistin Maximiliane Schweda (Sopran) mit. Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung an der Tageskasse, unter www.eventim.de sowie in der Tourist-Info im Arkadenbau. Foto: ART-irene