Ein Konzert der Besinnlichkeit

Erstmals findet ein Adventskonzert des Musikvereins Neukenroth in der Pfarrkirche St. Katharina statt. Am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr werden Stücke wie die Jupiter-Hymne aus der Planeten-Suite von Gustav Holst, Musical-Melodien sowie traditionelle Weisen dargeboten.

In einem abwechslungsreichen, etwa einstündigen Programm werden die Musikerinnen und Musiker auch mit ihren Jüngsten, den "Pimpfonikern", den Besuchern einen kurzweiligen Abend im vorweihnachtlichen, oft hektischen Adventsalltag bescheren.



Seit Wochen wird geprobt

Seit September probt die Musikerschar für dieses kleine Konzert der Besinnlichkeit, das als Ruhepol und zur Entspannung dienen soll.

Der Eintritt ist frei. Über Spenden, die wieder für die musikalische Jugendarbeit Verwendung finden, freut sich der Musikverein Neukenroth ebenso wie über den Besuch. Im Anschluss gibt es noch Glühwein und Plätzchen auf dem Kirchenvorplatz. Am Heiligen Abend wird - wie alljährlich - der Musikverein Neukenroth die "Kindermette" um 16 Uhr musikalisch bereichern. gf