Ein Kinobesuch als Dankeschön

Der Kreisjugendring Haßberge lädt die Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit ins Kino nach Zeil ein. Als Dankeschön für die geleistete Arbeit für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Haßberge wird am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr im Kino in Zeil der Film "Fack ju Göhte 3" gezeigt. Für die Ehrenamtlichen ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung über ehrenamtsfahrt@kjr-has.de ist unbedingt erforderlich, teilte der Kreisjugendring mit. Dabei müsssen lediglich der Name und der Jugendverband angegeben werden. Der Kreisjugendring Haßberge fördert mit dieser Einladung das ehrenamtliche Engagement in den Verbänden und Jugendinitiativen im Landkreis Haßberge und zeigt auf, dass es attraktiv ist, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen. Die Anmeldung läuft ab sofort (nähere Infos: www.kjr-has.de ). Anmeldeschluss ist der 18. November. Weitere Informationen gibt der Kreisjugendring Haßberge, Ruf 09521/610136.