Ein Kegel fehlt der Victoria im Pokal-Krimi in Raindorf zum Sieg

Es war ein Kampf auf Biegen oder Brechen, den die Victorianer trotz deutlichem Rückstand in Raindorf an den Tag legten. Am Ende hat es aber aufgrund eines fehlenden Kegels nicht gereicht. Die Bamberger schieden im Viertelfinale des DKBC-Pokals gegen den SKK Raindorf aus. Nach Mannschaftspunkten stand es 4:4, auch die Gesamtkegelzahl war mit 3633:3633 ausgeglichen, doch in den Sätzen hatte der Gastgeber mit 13:11 die Nase vorne und sicherte sich den Sieg.

Eine weitere Überraschung gab es in Unterharmersbach, wo der Drittligist den KC Schwabsberg mit 5:3 eliminierte. Die Favoriten Geiseltal-Mücheln (5:3 gegen Weiden) und Rot-Weiß Zerbst (8:0 bei Semper Berlin) setzten sich durch und bilden nun das Quartett im Final Four Ende April in Ludwigshafen.

Wie schon in der Bundesliga vertrauten die SKC-Verantwortlichen auf das Startduo um Cosmin Craciun und Nicolae Lupu, die gegen Radek Hejhal und Christian Schreiner antraten. Lupu verlor den ersten Satz mit 150:151, glich aber postwendend (146:134) aus. Im dritten Satz setzte erneut Schreiner gekonnt Nadelstiche (155:149) und holte sich eine 2:1-Führung. Im letzten Satz hatte Lupu mit 143:169 keine Chance mehr und musste den Punkt mit 1:3 und einem enttäuschenden Ergebnis von 588:609 abgeben.

Im anderen Duell hatte Craciun keine Chance gegen Hejhal - was nach der letzten starken Vorstellung in Raindorf keiner für möglich gehalten hatte. Zwar gingen die Sätze 1 und 2 nur knapp mit 153:150 und 147:143 an den Raindorfer, doch dann brachen alle Dämme und Hejhal sicherte sich vorzeitig mit 166:138 den Punkt. Durch ein knappes 160:159 für Hejhal musste sich Craciun mit 0:4 und 590:626 geschlagen geben.

Im Mittelpaar kam es zu den Duellen von Milan Svoboda gegen Dominik Teufel, der neu ins Team rotierte, und Michal Kotal gegen Rekonvaleszent Florian Fritzmann. Teufel zeigte zu Beginn eine couragierte Leistung und machte Svoboda das Leben schwer, konnte aber nicht verhindern, dass der Raindorfer zur Halbzeit mit 2:0 und 320:301 führte. Im weiteren Spielverlauf setzte sich Svoboda immer weiter ab, da Teufel nicht mehr zu seinem Spiel fand. Am Ende siegte Svoboda mit 4:0 und 633:576, wobei Teufel keineswegs enttäuschte.

Im anderen Duell legte Fritzmann wie die Feuerwehr los und sicherte sich mit 173:152 das 1:0. Mit 27 Kegeln mehr im Abräumen entriss der Bamberger Kotal den sicher geglaubten Ausgleich. Im dritten Satz setzte sich Kotal aber mit 154:149 durch und verkürzte auf 1:2. Im letzten Satz dominierte wieder Fritzmann (167:147) und sicherte nicht nur den Punkt, sondern auch wichtige Kegel.



Schlussduo dreht zu Beginn auf

Nun ruhten die Hoffnungen der Bamberger auf Christian Wilke und Dominik Kunze, die auf Alexander Raab und Philipp Grötsch trafen. Der Rückstand von 74 Kegel war eine schwere Last, doch die beiden Bamberger Schlusskegler schenkten den mitgereisten Fans schnell wieder den Glauben an einen Erfolg. Kunze siegte mit 170:135 und 156:137 was neben der 2:0-Führung auch ein Plus von 54 Kegeln bedeutete. Im anderen Duell stand ihm sein Kollege nur wenig nach und führte durch 174:165 und 161:137 ebenfalls mit 2:0 und 33 Kegeln. Zur Halbzeit im Schlussdurchgang war der Rückstand in eine knappe Führung von 13 Holz umgewandelt.

Der Chambtaler Hof entwickelte sich nun zum Tollhaus, da sich die Heimmannschaft nicht aufgab. Raab musste sich Wilke, dem im letzten Wurf ein Neuner gelang, zwar knapp mit 149:148 geschlagen geben, womit auch der MP dem Bamberger sicher war, aber im anderen Duell riss Grötsch die Heimfans von den Sitzen. Kunze musste klein beigeben und seinen Satz mit 138 beenden. Auf der Nebenbahn wuchs nun Grötsch über sich hinaus und erspielte sich mit 176 den 1:2 Anschluss und brachte sein Team wieder mit 24 Kegeln in Führung. Es war klar, dass nicht nur Kunze den letzten Satz für sich entscheiden musste, sondern auch der Rückstand aufgeholt werden muss.

Beide Bamberger kämpften mit der Anfeuerung ihrer Kollegen wie die Löwen. Nach den letzten Vollen führte Kunze mit 101:88 und Wilke mit 96:91 - nur noch sechs Kegel Rückstand. Kunze benötigte nun vier Kugeln, um abzuräumen, Grötsch gelang ein Naturneuner, hielt Raindorf am Leben, versäumte es aber, den Sack zuzumachen. Kunze gewann mit einer abschließenden Fünf das Duell mit 3:1 und 615:588.

Auf der Nebenbahn wurde es spannend, weil Raab das Kegelpaar mit der vorletzten Kugel nicht traf. Nun wurde es still im Chambtaler Hof: Trifft Raab den letzten Kegel, ist Raindorf weiter, vergibt er, jubelt Bamberg. Das Händchen zitterte sichtbar, aber Raab hielt dem Druck stand und traf. maha

SKK Raindorf - SKC Victoria Bbg. 4:4

(13:11 Satzpunkte, 3633:3633 Holz)

Hejhal - Craciun 4:0 (626:590)

Schreiner - Lupu 3:1 (609:588)

Svoboda - Teufel 4:0 (633:576)

Kotal - Fritzmann 1:3 (590:630)

Raab - Wilke 0:4 (595:634)

Grötsch - Kunze 1:3 (588:615)