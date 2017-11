Ein Karussell mit Winterreifen

Kirchweihwetter war das wirklich nicht! Gerade zur Hauptzeit am Sonntag gegen 14 Uhr begann dichtes Schneetreiben. Auf die Martini-Kirchweih im Herzen der Schlüsselfelder Altstadt zog es daher nur noch wenige Besucher. Unter Regenschirmen sah man sich das Angebot an, das wetterbedingt sehr viel geringer ausgefallen war als in den Vorjahren. Etliche Fieranten hatten ihre Stände erst gar nicht aufgebaut. Ganz anders bei der Martini-Kirchweih 2016: Trotz der frostigen Temperaturen war die Altstadt im Vorjahr voll von Besuchern. Die Kinder ließen sich allerdings auch in diesem Jahr vom nasskalten Wetter nicht abschrecken. Sie hatten ihren Spaß mit Karussell und Spielzeuggeschäften. Foto: Evi Seeger