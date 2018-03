Ein Jahr in den USA

Ein Jahr in einer Gastfamilie in den USA zu leben und die High School zu besuchen: Für die 16-jährige Sarah Hertrich aus Pommersfelden wird dieser Traum wahr. Die engagierte Schülerin des Bamberger Franz-Ludwig-Gymnasiums bekommt für diesen Aufenthalt ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms des Deutschen Bundestags mit dem US-Kongress, im Sommer beginnt ihr Abenteuer.

Besonderheit des Programms ist, dass Bundestagsabgeordnete Patenschaften für die Stipendiatinnen und Stipendiaten übernehmen und sich während des Aufenthalts mit ihnen austauschen. Sarah Hertrich wird unterstützt von Thomas Silberhorn (CSU), Bundestagsabgeordneter für Bamberg und Forchheim, der sie ausgewählt hat und ihr durch seine Patenschaft den Austausch ermöglicht. "Ich stehe gerne jedes Jahr aufs Neue als Pate für eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten aus dem Wahlkreis zur Verfügung", sagt Silberhorn in der Mitteilung seines Büros. "Während des USA-Aufenthalts wird Sarah Hertrich nicht nur hervorragende Englischkenntnisse erwerben, sondern auch die Kultur des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten kennenlernen. Es wird eine große Bereicherung für sie sein."

Insgesamt 360 Schüler verbringen jedes Jahr über das Stipendienprogramm ein Schuljahr als Junior-Botschafter in den USA. Das Stipendium umfasst die Reisekosten und die Programmkosten für das Austauschjahr, ebenso Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Während die Deutschen in den USA sind, verbringen gleichzeitig amerikanische Stipendiatinnen und Stipendiaten ein Auslandsjahr in Gastfamilien in Deutschland und besuchen ebenfalls Schulen oder leisten ein Praktikum in einem deutschen Betrieb. Für ihren Aufenthalt suchen sie Familien, die ihnen ein Zuhause auf Zeit bieten.

Interessierten Familien gibt der betreuende Verein Partnership International e. V. mehr Informationen. Kontakt über E-Mail: office@partnership.de oder unter der Telefonnummer 0221/913 9733. red