Ein großer Tag für Erhard Pickl

"So was erlebt man ja nicht jeden Tag". Dieser Satz könnte aus dem Mund von Erhard Pickl stammen. Gut ein halbes Jahr hat er sich auf seinen großen Tag in München gefreut.

Erhard Pickl feierte sein 50. Dienstjubiläum. Dazu gab es im Frühjahr schon eine Feier im Kreise der Franziskusschwestern zusammen mit den Angestellten des Mutterhauses. Im Sozialministerium in München hatte man ebenfalls von diesem hohen Jubiläum gehört und den "Erhard von Vierzehnheiligen" als einen Repräsentanten dieses Jubiläumsjahres ausgewählt.

Zusammen mit seiner Frau Rita und Sr. Claudia Hink, der langjährigen Hausoberin im Mutterhaus in Vierzehnheiligen reisten sie zur Feierstunde aus Anlass der Ehrung von Arbeitsjubilaren. Eingeladen hatte keine geringere als die Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Emilia Müller (CSU). Bei der Feier in der Residenz in München ließ sie sich kurzfristig von ihrem Staatssekretär Johannes Hintersberger vertreten - die vorausgegangene Bundestagswahl hatte nun doch die Terminplanung etwas durcheinandergebracht.

Pickl kam am 1. April als landwirtschaftlicher Arbeiter nach Vierzehnheiligen, um zusammen mit den Schwestern in der damaligen Landwirtschaft am Konradshof mitzuarbeiten. Nachdem 1986 der landwirtschaftliche Betrieb eingestellt wurde wechselte Erhard nur sein zu bearbeitendes Land: Von nun an arbeitet er im Garten und in den übrigen Freiflächen rund um das Mutterhaus und Konradshof in Vierzehnheiligen, dazu noch ein kleiner Anteil Wald.

Pickl´s Dialekt verrät zwar, dass er kein geborener Franke ist, aber im Herzen ist er durch und durch ein "Vierzehnheiligener". Er packt an, wo er gebraucht wird und versorgt die Schwestern in Vierzehnheiligen mit Vielem: Bärlauch, verschiedene Teesorten, Holunder, Palmzweige usw..

Für seine ehrenamtlichen Dienste rund um die Basilika Vierzehnheiligen wurde er schon vor vielen Jahren mit einem Dankbrief von dem damaligen Erzbischof Karl Braun geehrt. Vom Bayerischen Bauernverband wurde ihm 1992 die "Silberne Ähre" für 15 Jahre Ortsobmann von Vierzehnheiligen verliehen. Regine Pröls