Ein Gloria zum zweiten Advent

Die Freunde der Wallfahrtsbasilika Marienweiher laden ein zu festlicher Musik zur Weihnachtszeit mit dem Gesangverein Streitau unter dem Motto "Gloria in excelsis Deo" am 2. Adventssonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr. Der Gesangverein Streitau gastiert zum dritten Mal in der Basilika in Marienweiher.

Der im Jahr 1862 gegründete Chor ist inzwischen weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Auch bei internationalen Auftritten in Italien und Südkorea konnte er große Erfolge feiern. Unter seinem Chorleiter Kai Konrad, einem gelernten Opernsänger, wuchs dieser Klangkörper auf hohes musikalisches Niveau. Zwischenzeitlich sind viele Sängerinnen und Sänger aus dem Umkreis von Streitau zu diesem Chor gestoßen und mit Begeisterung bei der Sache.

Inzwischen verfügt der Gesangverein Streitau auch über einen Kinder- und Jugendchor sowie verschiedene Instrumentalisten. Bewundernswert ist auch die Vielseitigkeit der Sängerinnen und Sänger. Am 2. Advent wird Chor- und Instrumentalmusik von Bach, Mendelssohn, Bortnyanski und John Lutter zu hören sein. Eingetaucht in wundervollem Licht gibt es eine gefühlvolle Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Es wirken mit: Claudia Konrad, Mezzosopran, Instrumentalisten, der Gesangverein Streitau und der Jugendchor des Gesangvereins Streitau. Die Gesamtleitung hat Kai Konrad inne.

Vor Beginn des Chorkonzertes findet die traditionelle Herbergssuche in der Basilika statt. Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf im Klosterladen Marienweiher, der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Oberland in Marktleugast, der Geschäftsstelle der Sparkasse Marktleugast, bei Schreibwaren Müller in Gefrees und im Cap-Markt Stammbach.

Schon jetzt vormerken: Am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, findet um 17 Uhr der "Stanicher Adventszauber" mit dem Musikverein Stadtsteinach, ein besinnliches und lebendiges Konzert mit Orchester und Chormusik, in der Wallfahrtskirche Marienweiher statt. kpw